元大阪府知事、元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（55）が4日、ABEMA「酔うまで生テレビ」（後10・00）に生出演し、27日に投開票される解散総選挙を見通した。お酒を片手に、「政治とカネ」「政権交代」「新総理の資質」などのテーマで激論を交わす討論バラエティー番組。オープニングで橋下氏は「政治を批判してきて支持を得ていたと思うけど、言っていることが…」と、石破氏がさっそく衆院早期解散、裏金議員の公認、比例重複OK