福岡県警本部福岡県警小倉南署は4日、北九州市の採石場で男性をダンプカーでひいて殺害したとして、殺人の疑いで同県築上町の会社員高橋博行容疑者（61）を現行犯逮捕した。「ひいて殺したのは間違いない」と容疑を認めている。署は、男性は同僚の50代の作業員とみて確認を急いでいる。署によると、高橋容疑者がダンプカーに乗って作業中、60代の同僚男性と無線機越しに言い争いになった。別の場所にいた被害男性が60代男性の