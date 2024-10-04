美味しい「食堂」の見分け方 物価高で注目度アップ山内あゆキャスター:定食屋さんや大衆食堂は良さがありますよね。【写真で見る】日比キャスター流入りづらい食堂の攻略法は？美味しい「食堂」の見分け方例えば東京・浅草の「食堂 筑波」の「ポークソテー定食」。それに加えて定食屋さんは、ベーコンエッグや肉豆腐などサイドメニューの充実も嬉しいですよね。こういった食堂は、いくつかのジャンルに分けられるといい