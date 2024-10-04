ハイ・リゾリューションは、米国・ハリウッドに拠点を置くEASTWESTの製品を最大50％Offで提供する「ハロウィンセール」を実施している。セール期間は2024年10月31日まで。EASTWESTの製品を最大50％Offで提供する「ハロウィンセール」今回の「ハロウィンセール」では、人気のオーケストラ音源「Hollywood Orchestra Opus Edition」や、世界中の伝統古楽器を収録した「Hollywood Fantasy Orchestra Bundle」など主要30タイトルが最大