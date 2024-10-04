リアル&バーチャルの“二刀流”アーティスト・根本凪が、10月23日発売のグラビアムック『BLT MONSTER』Round 3(東京ニュース通信社)に登場する。根本凪撮影:成田英敏「虹のコンキスタドール」「でんぱ組.inc」の元メンバーで、グループ卒業後はリアル&バーチャルの二刀流アーティストとして活動を開始し、現在は“一夫多妻制アイドルユニット”「清 竜人25」のメンバーにもなった根本が巻末グラビアに登場。今回は、“生