BAND-MAIDが、ニューアルバム『Epic Narratives』より、壮大な展開の新曲「Forbidden tale」のMusic Videoを公開した。【写真を見る】BAND-MAIDのRolling Stone Japan表紙カット2023年にアメリカで開催された「Lollapalooza」へ日本人バンドとしてX JAPAN以来約13年ぶりに出演したガールズバンドBAND-MAID。9月25日に発売となった3年半ぶりのアルバム『Epic Narratives』が、Worldwide iTunes Album Chart(9月25日kworb調べ)では全