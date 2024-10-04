９月米雇用統計詳細労働参加率は６２．７％ 民間部門雇用者数 結果22.3万人 予想12.5万人前回11.4万人（11.8万人から修正） 製造業雇用者数 結果-0.7万人 予想-0.8万人前回-2.7万人（-2.4万人から修正） 週平均労働時間 結果34.2 予想34.3前回34.3 労働参加率 結果62.7% 予想62.7%前回62.7%