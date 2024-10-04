ドル買い強まる、米雇用統計の強い結果を受けてドル円１４８円台に急伸＝ＮＹ為替 ドルが急騰している。９月米雇用統計で非農業部門雇用増が２５．４万人と市場予想１５万人を大幅に上回った。加えて、失業率が４．１％と予想外の改善を示した。賃金についても前年比が＋４．０％と市場予想＋３．８％を上回った。 一連の強い結果を受けて、米１０年債利回りは３．８７％付近から一気に３．９６５％付近に上昇。ドル買