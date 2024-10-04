米１０年債利回りは３．９３４％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:47）（%） 米2年債 3.847（+0.142） 米10年債3.934（+0.089） 米30年債4.236（+0.058） ドイツ2.220（+0.076） 英国4.114（+0.098） カナダ3.171（+0.076） 豪州4.074（+0.063） 日本0.876（+0.054） ※米債以外は10年物