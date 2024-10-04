元モーニング娘。の保田圭が４日放送のＴＢＳ系「中居正広の金曜日のスマイルたちへ最強アイドル大集結！超競争社会生き抜いた金言＆超貴重映像ＳＰ」（金曜・午後８時５５分）に出演した。モー娘。２期メンバーとして９８年に加入した保田。ソロ活動を経て、６期として０３年に加入した藤本美貴について、本人を前にして「私、美貴ちゃんよりだいぶ先輩なんです。デビュー当時から『美貴ちゃん、ご飯行こうよ』って誘ったん