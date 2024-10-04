◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日１―３ＤｅＮＡ（４日・バンテリンドーム）中日は借金が１５となり、５位・ヤクルトとのゲーム差は０・５となった。５日の同戦も敗れた場合、球団ワーストを更新する３年連続の最下位が確定する。打線は８回まで５安打を放ったものの、好機での一打を欠いて無得点。３併殺打と歯がゆさのにじむ攻撃が続いた。３点を追う９回２死一、二塁から、代打・川越が右前適時打で１点を返し、反撃の糸口をつか