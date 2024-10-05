衆参両院は４日、常任・特別委員長と審査会長を選んだ。衆院予算委員長には伊藤達也氏が就いた。その他の新任は次の通り。（敬称略）【衆院】◇常任委員長法務熊田裕通（自民）▽経済産業浜地雅一（公明）▽安全保障若宮健嗣（自民）◇特別委員長原子力問題調査中村裕之（自民）◇審査会長情報監視田村憲久（自民）【参院】◇常任委員長環境武見敬三（自民）。