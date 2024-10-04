Photo: 小暮ひさのり 今回発表会、最注目プロダクトがこちらです。いや、本当に。先日、Ankerの新製品発表会「Anker Power Conference 2024 Fall」ではさまざまな新プロダクトが発表されました。・Anker史上最高イヤホン「Soundcore Liberty 4 Pro」・耳に挟むイヤーカフ型イヤホン「Soundcore C40i」・合体変形ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum 3-in-1 E20」などなど魅力的なアイテムを紹