俳優の高良健吾（36）と、田原俊彦（63）の長女でタレント、俳優の田原可南子（30）が4日、結婚を発表した。田原は妊娠しており来春、出産予定だという。同日は、田原の父“トシちゃん”にとって、年に1度の「トシの日」として大事にしてきた記念日だが、田原にとってもうれしい初孫になる。高良は、田原と連名で直筆の署名を入れて文書を発表。その中で「私たち、高良健吾、田原可南子は結婚いたします。気づけば、彼女の明るさや