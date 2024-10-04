お笑い芸人のケンドーコバヤシが２日深夜放送のＭＢＳラジオ「アッパレやってまーす！水曜日」に出演。絶対に許せない?有名格闘家?がいると明かした。共演のアンガールズ（田中卓志、山根良顕）と「バラエティー番組で格闘家と共演する機会が減った」という話をしていたときのこと。ケンコバは「俺、だってＮＧＫの正月興行で、正道会館の空手家に失神させられたからね」と告白し、田中を「ヤバい。話のレベルが急激にあが