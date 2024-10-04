Noriyuki Hirata［４日ロイター］ - ９月の米雇用統計を受けてドル／円は１４８円後半に上昇した。一時１４８．８０円と８月１６日以来、約７週間ぶりのドル高・円安水準を付けた。発表前の水準に比べ２円超上昇した。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の植野大作チーフ為替ストラテジストは「（米雇用統計は）文句のつけようがない強さ。長期金利が急激に上昇したのを受けてドル／円が上昇するのは当然といえば当然」と指摘す