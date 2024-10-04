中国の華東地域で淡水魚の新種「虹彩馬口魚」を発見虹彩馬口魚。（北京＝新華社配信）【新華社北京10月4日】中国浙江省森林資源モニタリングセンターは、上海海洋大学の楊金権（よう・きんけん）教授の研究チームと共同で新種の中国固有種「虹彩馬口魚」（Opsariichthysiridescens）を発見し、研究成果を1日、国際学術誌Zookeysに発表した。論文の筆頭著者で、同センター生物多様性監測所の技術者、周佳俊（しゅう・かしゅん