◆パ・リーグソフトバンク１―０ロッテ（４日・みずほペイペイＤ）ロッテのドラフト５位ルーキー・寺地隆成捕手が、自身初のスタメンマスクをかぶった。「７番・捕手」で先発出場。フル出場で、計３人の投手をリードし、９回を１失点。期待の１９歳は「昨日結構スタメンで出て緊張していた部分があった。今日はもっと緊張するのかなと思いきやそんなに緊張することなく、中森さんとはファームで組むことも多かったのでやりやす