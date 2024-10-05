【ニューヨーク時事】週末４日午前のニューヨーク外国為替市場では、想定以上に強い米雇用統計を受けて円売り・ドル買いが進み、円相場は一時１ドル＝１４８円台後半に下落した。８月中旬以来、約１カ月半ぶりの円安・ドル高水準となる。午前９時現在は１４８円６５〜７５銭と、前日午後５時比１円７３銭の大幅な円安・ドル高。米労働省が朝方発表した９月の雇用統計では、景気動向を敏感に反映する非農業部門の就業者数が前月