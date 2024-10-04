【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆中日・小笠原慎之介―ＤｅＮＡ・松本隆之介（１４時・バンテリンドーム）◆広島・野村祐輔―ヤクルト・山野太一（１８時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆楽天・藤井聖―日本ハム・加藤貴之（１８時・楽天モバイル）