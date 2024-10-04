グラビアアイドルでモデルの川道さらが、10月23日発売のグラビアムック『BLT MONSTER』Round 3(東京ニュース通信社)に登場する。川道さら撮影:高橋慶佑その類まれなボディーと愛くるしいビジュアルで、瞬く間にグラビア界のメインストリームに躍り出た川道。そんな川道を3ポーズの水着とミステリアスなシチュエーションで撮り下ろしている。怪しげなバーに誘い出したかと思えば、いきなり卓球を楽しんだり、コーラをおいしそうに