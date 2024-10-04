意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「IPAC（アイパック）」です。国家とは別の議員同士の連携。今後も注目を！IPACとは「Inter‐Parliamentary Alliance on China（対中政策に関する列国議会連盟）」のこと。中国の人権弾圧や、暴力による一方的な現状変更に対抗する政策を考える、国際的な超党派の議員連盟です。中国が香港に対して、自治や言論の自