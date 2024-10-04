バレーボール女子元日本代表の栗原恵さんが３日、インスタグラムを更新。全身ショットを投稿し、反響を集めた。栗原さんはＢＳ−ＴＢＳ「素晴らしい明日」の出演を告知し、全身ショットで衣装を紹介。ロングのワンピースにカーディガンを羽織り、穏やかな笑みを浮かべた。栗原さんは１８日にモデル兼フォトグラファーのＫｏｕｋｉさんとの結婚と、妊娠を発表したばかり。身長１８７センチで際立つ小顔、圧巻のスタイルにフ