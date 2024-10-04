【ワシントン＝田中宏幸】米労働省が４日発表した９月の雇用統計（季節調整済み）によると、景気動向を反映する非農業部門の就業者数は前月比２５・４万人増となり、８月から伸びが大幅に加速した。市場予想（１４・８万人増）も大きく上回った。失業率は４・１％と２か月連続で改善し、引き続き低水準となった。