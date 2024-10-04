外務省は中東レバノンの情勢悪化を受け、現地在住の日本人ら16人が自衛隊機で周辺国のヨルダンに退避したと発表しました。外務省によりますと、レバノンから退避したのは日本人11人と外国籍の家族1人、フランス人4人の計16人で、日本時間の4日夜、航空自衛隊の輸送機でヨルダンに到着したということです。レバノンでは、イスラム教シーア派組織「ヒズボラ」とイスラエル軍の交戦が続いていて、現地に滞在する日本人の退避に備え、