レバノン情勢が緊迫する中、防衛省は4日夜、航空自衛隊のCー2輸送機により、日本人ら16人がレバノンから退避し、周辺国のヨルダンに到着したと発表した。16人は、日本人11人と外国籍の家族1人、フランス人4人。日本政府は、レバノンに滞在する約50人の日本人などが国外退避する場合に備え、Cー2輸送機をヨルダンに派遣していた。防衛省は、Cー2輸送機は、当面、必要な待機態勢を維持するとしている。