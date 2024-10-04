９月１８日に結婚と妊娠を発表したバレーボールの元女子日本代表・栗原恵さんが４日に自身のＳＮＳを更新。「＃めぐご飯」と題し、手料理を披露した。この日、インスタグラムに「最近作ったあれやこれや」と書き出し、具材たっぷりの味噌汁、魚の煮付け、肉じゃが、パスタなど栄養満点でボリュームたっぷりの手料理を披露。あわせて「パスタは丸麺を使ってます」などと伝えた。この投稿には「多才すぎるわぁ」「どれも美味（