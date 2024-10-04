こちらは「いっかくじゅう座（一角獣座）」の方向約5000光年先の星雲「ばら星雲（Rosette Nebula）」です。星雲の直径は約130光年、中心ではこの星雲で約200万年前に誕生した散開星団「NGC 2244」の星々が輝きを放っています。【▲ いっかくじゅう座の「ばら星雲」（Credit: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA; Image Processing: T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), D. de Martin & M. Zamani (NSF NOIRLab)