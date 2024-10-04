ドル円１４６．６０近辺、米１０年債利回り３．８７％近辺＝ＮＹ為替 米雇用統計発表を日本時間午後９時３０分に控えて、ＮＹ朝方のドル円は146.60近辺と底堅く推移している。米１０年債利回りは３．８７％付近へと上昇している。 USD/JPY146.61EUR/USD1.1032GBP/USD1.3174