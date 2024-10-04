※前回値が修正されました。 雇用統計（9月）21:30 結果25.4万人 予想14.8万人前回15.9万人（14.2万人から修正）（非農業部門雇用者数・前月比) 結果4.1% 予想4.2%前回4.2%（失業率) 結果0.4% 予想0.3%前回0.5%（0.4%から修正）（平均時給・前月比) 結果4.0% 予想3.7%前回3.9%（3.8%から修正）（平均時給・前年比)