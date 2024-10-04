日々子育てに奮闘するパパママ、お疲れ様です。【画像で見る】GUから「PEANUTS」コラボのトドラー服が登場！子どもも大人も大好きGU（ジーユー）より、スヌーピーでおなじみのPEANUTSとコラボしたトドラー服が2024年10月4日（金）から発売されています！お着替えの時間が楽しくなる、かわいらしさと実用性を兼ね備えたスウェットとパンツを要チェックです！GUから「PEANUTS」コラボのトドラー服が登場！子育て中のパパ＆ママの声か