【ワシントン時事】米労働省が４日発表した９月の雇用統計（季節調整済み）で、景気動向を敏感に反映する非農業部門の就業者数は前月比２５万４０００人増だった。伸びは８月（１５万９０００人増、改定）から大幅拡大。市場予想（１４万人増）も大きく上回り、米労働市場の堅調ぶりを改めて示した。失業率は４．１％で、前月から０．１ポイント改善した。インフレに影響する平均時給は前年同月比４．０％上昇と、前月から伸び