暗闇の中、猫の様子が！？何かは分からないけど、悪いやつではなさそう？ 猫だと思って連れ帰った謎の黒い生命体／猫のようなナニカ（1）猫？ 妖怪？ UMA？少年が拾った「黒猫」は一体何者なの!?小学生の連矢はある日、雨宿りしている黒猫に出会い家に連れて帰ります。しかし、なんだか「パッと見は猫っぽいけど猫じゃない」謎の生き物な気がして…？口っぽいところとは別の箇所からメロンパンを食べ、首輪をつけたくても何故かす