イングランドサッカー協会(FA)は4日、9月22日のチャンピオンシップ(英2部相当)で相手選手の背中付近を噛んだプレストンFWミルティン・オスマジッチに対して8試合の出場停止処分を決定した。オスマジッチはブラックバーン戦の後半42分、相手DFオーウェン・ベックが味方選手を蹴ったことに激昂して背後から噛みついた。ベックはすぐさま副審に噛まれたことをアピールしたが、VARがないこともあってオスマジッチにレッドカードは