スペインサッカー連盟(RFEF)は4日、UEFAネーションズリーグに臨むスペイン代表メンバーを発表した。DFパウ・クバルシが復帰したほか、DFペドロ・ポロは3月以来の代表入り。MFミケル・メリノやFWアルバロ・モラタらも招集されている。欧州王者のスペインはEURO2024後の2試合を1勝1分で終了した。12日にデンマークと、15日にセルビアと対戦する。▽GKロベルト・サンチェス(チェルシー)ダビド・ラヤ(アーセナル)アレックス・レ