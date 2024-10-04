ガンバ大阪は4日、中指を立てる侮辱行為が確認されたとして、サポーター2名にG大阪が出場するすべての公式戦における無期限入場禁止処分を決定したと発表した。違反行為は2日にヨドコウ桜スタジアムで開催されたJ1第29節のC大阪戦において確認されたもの。クラブは「ガンバ大阪として【安心・安全なスタジアム運営】のため、セキュリティ体制強化や観戦ルールの周知をより徹底してまいります」としている。