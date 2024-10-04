映画『ハリー・ポッター』の世界に没入する【ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター】は、ハリポタの屋内施設としては世界最大規模。実物大の映画のセットや等身大の魔法動物、忠実に再現された大道具や小道具など、ファンはもちろん、まだ映画を観ていない人でも圧倒される出来栄え。ぜひ訪ねておきたい施設です！ツアーの前にショップをチェック！スタジオツアーに