「中日１−３ＤｅＮＡ」（４日、バンテリンドーム）中日は３点を追う九回、代打・川越の適時打で２点差に迫ったが、２死一、三塁から代走・尾田が二盗に失敗して試合終了。球団史上初となる３年連続最下位に王手をかけてしまった。４日現在で、５位・ヤクルトと６位・中日のゲーム差は０・５。５日の中日−ＤｅＮＡ戦は１４時開催のデーゲームで、広島−ヤクルト戦は１８時開催のナイターだが、デーゲームで中日が敗れた時点