障害支援区分の認定手続きで、偽造された医師意見書を使ったとして山梨県大月市が停職3カ月の懲戒処分にした市職員について、県東部地域公平委員会が処分を取り消す裁決をしていたことが市への取材で分かった。市によると、処分されたのは市福祉介護課主査だった40代職員。2020〜21年度、偽造された医師意見書計46件を障害支援区分の認定手続きで使ったとして、22年1月に処分を受けた。職員は「偽造された書類という認識がな