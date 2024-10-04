三重県四日市市は、地元のバレーボールチーム「ヴィアティン三重」と女子ラグビーチーム「PEARLS」の選手から、アタックとタックルを受けることができるふるさと納税の返礼品を始めました。 ■三重県四日市市がふるさと納税返礼品に新たな「コト消費」 パラグライダー体験に、無人島をひとり占め、ご当地ヒーローになれるなど、「ふるさと納税」の返礼品はいまやモ