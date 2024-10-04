Giga & TeddyLoidがプロデュース・楽曲書き下ろしをしたELSEEにとって初となる楽曲「POW POW」の、新たなミュージック・ビデオとなる「elsee Ver.」が公開となった。「POW POW」に合わせてリリースされた2つのミュージックビデオは、すでに公開されているELSEEが登場するELSEE Ver.と、キャラクターelseeが登場するelsee Ver.というふたつの世界観で楽曲を表現している。今回公開された「POW POW」Music Video（elsee Ver.）は