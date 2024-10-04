とたが、NetEase Gamesが手掛ける新作ゲーム『開放空間：Over Field』のイメージソング「あるく」を10月9日に配信リリースすることが決定した。『開放空間：Over Field』は、瓶や時計の中を模したミニチュアな異世界を探索し、街でのまったりとした時間を楽しめるRPG。ゲームは10月15日に日本公開される。新曲「あるく」は、長い道を歩む中でたくさんの人と出会い、たくさんの人とすれ違い、一瞬の接触と永遠の別れを繰り返しなが