涼しくなり、そろそろ衣替えの季節。秋冬の定番と言えば、やっぱりニット。でも、毛玉になりやすい、洗うとヨレてしまう、静電気がイヤ…と扱いに困る点も。そんな“困った”を解決する着心地の良い「洗えるストレッチニット」（ニット・Vネック：9350円、ベスト：8250円、カーディガン：9900円）がボーダレスウエアブランドWWSから登場しました。WWSは、作業でもオフィスワークでも私服でも、季節やシーン問わず着用できる「作業