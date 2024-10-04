10月3日深夜、テレビ朝日系『テレビ千鳥』に、FUJIWARA・藤本敏史が出演。ゆうちゃみこと古川優奈の“好きなところ”について語った。【関連】フジモン、ゆうちゃみへの“恋愛感情はある？”質問にたじたじ「バイブスが合うだけやねん」番組では今回、千鳥・大悟が、藤本とゆうちゃみのデートをプロデュースする企画が行われた。デートの終盤、“お互いの好きなところを言い合う”といった指示を受けた藤本は、ゆうちゃみに向けて