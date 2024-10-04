リクルートの外食市場に関する調査・研究機関「ホットペッパーグルメ外食総研」は、2024年8月9〜12日の期間、飲みたい街、飲んでいる街の調査を実施。週に1回以上外食で飲む“のんべえ”713人に聞いた「推し飲み屋街ランキング」の結果を紹介します。 【20位までの全ランキング結果を見る】2位：赤坂見附2位にランクインしたのは、赤坂見附です。居酒屋激戦区で、接待に使用される高級店からコスパの良い格安居酒屋まで幅広く点在