この週末、何を観よう……。映画ライターのバフィー吉川が推したい1本をピックアップ。おすすめポイントともにご紹介します。今回ご紹介するのは、現在公開されている『憐みの3章』。気になった方はぜひ劇場へ。【写真】『憐みの3章』場面写真〇ストーリーこの作品は、3つの奇想天外な物語から構成されている。自分の人生を取り戻そうと格闘する選択肢を奪われた男、海難事故で失踪した妻が帰還後別人になっていた夫、卓越した宗教