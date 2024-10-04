STU48石田千穂のセカンド写真集が、10月25日（金）に発売される。今回、写真集のタイトルが『太陽って何色？』に決まり、その表紙が解禁された。【写真】柔肌美ボディのランジェリー姿を披露した石田千穂【4点】瀬戸内エリアを拠点に活動するSTU48の1期生として、常にグループの先頭を走り続けてきた石田千穂。デビューシングルから10作連続で選抜入りし3度センターを務め、最近は女優としても活躍を見せている。そんな彼女の4年