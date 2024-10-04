バスケットボール女子「大樹生命Ｗリーグ」の昨季女王・富士通は４日、川崎市内で練習を公開した。２４年パリ五輪の日本代表候補入りした内尾聡菜が取材に応じ「これからのリーグが楽しみ。（代表候補合宿では）一流の選手とスタッフと数か月過ごして、『もっとうまくなりたい』と思った。チームに還元したい」と意気込み。チームはリーグ２連覇と皇后杯優勝の２冠を目標に掲げる。弟はプロバスケットボール選手の内尾聡理で、