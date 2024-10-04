バスケットボール女子「大樹生命Ｗリーグ」の昨季女王・富士通は４日、川崎市内で練習を公開。取材に応じた五輪３大会出場の司令塔・町田瑠唯は「Ｗリーグ２連覇と、皇后杯優勝の２冠を目指す」と目標を掲げた。今シーズンは２部制で実施。昨季の上位８チームが、各４回ずつ対戦する。よりタフな試合で勝ち星を重ねていく必要があり「どのチームもそんな簡単に勝てる相手ではない。全員がチームのためにやっていくことが勝ち抜