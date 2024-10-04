モデルでタレントの滝沢眞規子が４日までに自身のＳＮＳを更新。全身コーデを披露した。「ラコステ」の２０２５年春夏コレクションに出席するため、パリを訪れていた滝沢。インスタグラムで「帰りました」と報告し、パリでのコーデを披露。セットアップのジャケットにサングラス、ハンドバッグを合わせたスタイリッシュな姿や、空港でのコートスタイルなどをみせ「パリの秋が気持ちよかった」とつづった。この投稿には「ワー